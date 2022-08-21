В воскресенье «Зенит» имеет возможность стать единоличным лидером Российской премьер-лиги. Для этого команде Сергея Семака необходимо и достаточно обыграть на своём поле «Торпедо» в матче шестого тура.

Пресс-служба «сине-бело-голубых» показала необычное представление состава команды на этот матч. Состав был представлен в виде детских рисунков. Их цветными фломастерами выполнил 12-летний фанат «Зенита» по имени Илья.

Матч между «Зенитом» и «Торпедо» стартует в 17:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате, которую организовывает портал LiveResult.