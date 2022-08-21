Сергеев: «Торпедо» не на своём месте в турнирной таблице»

Лучший футболист матча «Зенит» - «Торпедо» (2:0) Иван Сергеев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Тяжелая игра. Я думаю, «Торпедо» не на своем месте в турнирной таблице, что сегодня и показало. Мы не смогли забить гол до 80-й минуты, но когда выходил, сказали, надо добавить и забить. Оказался в нужное время, подставил ногу. Потом уже Малком забил второй мяч, и довели дело до победы.

- Так тяжело, действительно, складывалась игра вплоть до 84-й минуты. «Зенит» не мог забить.

- «Торпедо» хорошо подготовлено, и мы не забили свои моменты в первом тайме. Быстрый гол как раз не получился. Было тяжело, но хорошо, что дожали в конце.

- Вы не праздновали этот гол. Специально показали, что не будете праздновать? Все-таки вы больше отношение к «Торпедо» имеете.

- Да, «Торпедо» - мой бывший клуб, я там играл два года, с ним вышел из ПФЛ в ФНЛ. Забил - хорош, но не праздновал, потому что у меня там осталось много друзей и знакомых, болельщиков.

- Знакомых и друзей. Вы перед матчем сказали, что обязательно пообщаетесь и с Артёмом Самсоновым. Будете как-то его утешать?

- Да, после игры встретимся, пообщаемся, у нас хорошие отношения. Скажу, чтобы дальше набирали очки и поднимались снизу вверх.