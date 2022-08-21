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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин: У «Зенита» получилась натужная, тяжёлая победа над «Торпедо»

 
21 Августа 2022 • 20:26 Комментировать
Зенит
2:0
Торпедо Москва
окончен

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал победу санкт-петербургского клуба над «Торпедо» (2:0) в матче шестого тура РПЛ.

«Соперники «Зенита» видят их ворота только из бинокля. «Зенит» искал бреши в обороне «Торпедо». Сергеев молодец, что смог найти свой момент и его реализовать», — цитирует Аршавина «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что у «Зенита» получилась натужная, тяжелая победа.

«Сине-бело-голубые» обошли «Спартак» в турнирной таблице Российской премьер-лиги и стали единоличными лидерами, набрав 14 очков после шести туров, у «красно-белых» осталось 13 баллов после поражения от «Динамо» (0:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Зенит Андрей Аршавин Иван Сергеев
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