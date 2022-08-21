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Савичев: «У нас есть план на игру, мы постараемся показать хороший футбол»

21 Августа 2022 • 17:25 Комментировать
Зенит
0:0
Торпедо Москва
2-й тайм
 

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Зенитом».

- Понятно, что эта неделя прошла в таком импровизированном режиме. Как вы встретились с командой как главный тренер, как эти дни проходили?

- Рабочая обстановка, знали, что нас ждет серьезный соперник. Недельный цикл, у нас есть план на игру. Мы постараемся показать хороший футбол.

- Что касается состава, несколько деталей. Понятно, что Ботнарь не может играть из-за травмы, а почему выбрали Бабурина?

- Это решение тренерского штаба. Рекомендацию дает тренер по вратаря. Плюс тренировочный процесс, в недельном цикле.

- Линия нападения тоже претерпела изменения, здесь и Караев, и Лаптев. Не появлялись они в старте в прошлом матче. Почему решили оставить в запасе Калмыкова?

- Знаете, это часть плана. Будем надеяться, что он сработать. А дальше информацию я дм после игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Николай Савичев
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ЗЕНИТ ТОРПЕДО МОСКВА
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