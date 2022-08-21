Савичев: «В атаке играем беззубо»

Московское «Торпедо» в рамках шестого тура российского чемпионата Премьер-лиги отправилось в Санкт-Петербург, держать экзамен перед чемпионом России. Почти весь матч автозаводцы успешно отбивались от наскоков «Зенита», но в итоге пропустили два мяча и проиграли. Наставник «Торпедо» Николай Савичев сокрушается по поводу неудачной игры в атаке.

- Мы готовили план с той точки зрения, чтобы не проиграть единоборства. На 90 процентов план сработал, но нам не хватило терпения. Беззубо сыграли в атаке, хотя надеялись на быстрый переход от обороны к атаке, - цитирует слова Савичева «Спорт-экспресс».

В седьмом туре чемпионата РПЛ «Торпедо» примет дома «Краснодар».