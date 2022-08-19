Силкин: «Уровень «Зенита» и «Торпедо» - небо и земля»

Футбольный тренер Сергей Силкин, поработавший в московском «Динамо», сравнил уровень петербургского «Зенита» и столичного «Торпедо». Команды проведут очный поединок в рамках шестого тура чемпионата России.

«Уровень «Зенита» и «Торпедо» - небо и земля. В Питере будет сложно. Там будет успехом просто навязать борьбу. А если получится зацепиться за ничью, новый тренер станет героем», - приводит слова специалиста издание «Известия».

Поединок между «Зенитом» и «Торпедо» состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в воскресенье, 21 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

После пяти туров Премьер-лиги питерцы занимают второе место в таблице, а москвичи идут на предпоследней строчке.