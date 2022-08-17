Бывший тренер «Торпедо» Борис Игнатьев поделился мнением по поводу ухода из клуба президента Дениса Маслова, спортивного директора Максима Ляпина, а также главного тренера Александра Бородюка.

- Как восприняли изменения в «Торпедо»?

- Для меня это неожиданность. Решение прогнозировалось, исходя из результатов, но оно не должно было быть скоропалительным. Пять туров – это не тот показатель. Есть моменты, когда можно принимать такие кардинальное решения. Для этого было время, когда они решили задачу по выходу «Торпедо» в РПЛ. Тогда нужно было подводить итог их работы и определиться с тем, что необходимо в плане селекции, каковы финансовые возможности клуба. Надо было выстроить общее направление формирования команды и задач, которые ребята способны решить.

- С чем может быть связан уход всего менеджмента?

- Понятно, что команда не готова по качеству к РПЛ. Видимо, были допущены стратегические ошибки. У меня нет сомнений в том, что Бородюк – отличный специалист. Он знает учебно-тренировочный процесс, у него хороший контакт с игроками. Но этого мало, если нет качественных футболистов, а пять прошедших туров показали, что их недостаточно.

- Как оцениваете старт «Торпедо»? Так ли безнадежно выглядит команда?

- Да. Оно выглядит хуже большинства команд.

- Это главный претендент на вылет?

- Пока не стал бы говорить о вылете, потому что пять туров - это мало. Еще много матчей. Плюс зимние каникулы. У нас практически два чемпионата. Сейчас только разминка, а потом выйдут новые команды, по-новому сформированные, с новыми игроками. Они будут лучше подготовлены, потому что зимой есть время и возможности у всех, если есть финансовая подкладка.

- Нынешний состав команда не позволяет успешно решить задачу сохранения прописки?

- Пока эти футболисты не дали основания говорить о том, что где-то они проиграли случайно и можно было цеплять очки. Во всех матчах они уступили закономерно, потому что явно слабее своих соперников.

- Пишут, что на место Бородюка может прийти Кержаков. Это хороший вариант?

- Кержаков хорошо работал и выполнил задачу, которая перед ним стояла. У меня не возникало вопросов оставить его или нет. Что-то другое, как и у Юрана, послужило причиной ухода. Мы никак не поймем, в чем тут правда.

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- Кстати, писали, что Юран также предлагал свои услуги «Торпедо», но не договорился. Он подошел бы этой команде?

- Оба эти тренера подошли бы «Торпедо». Дело не в том, кто будет тренировать, а в том, кто сумеет сформировать общие взгляды на подготовку команды. Это не только тренировочный процесс. Важны способности футболистов воспринимать тренировки, пропускать их через себя. Одни игроки способны решать задачи в ФНЛ, а другие - в РПЛ.

- Есть информация, что руководить клубом будет Илья Геркус. Как считаете, у него получится выправить ситуацию в клубе?

- Не знаю, потому что когда он работал в «Локомотиве», у него не получилось дать результат. И даже определиться во взаимоотношениях с таким асом футбола, как Юрий Сёмин. Если бы он был талантливым человеком, то нашел бы точки соприкосновения, и сейчас «Локомотив» не был бы в таком плачевном состоянии. Я скептически отношусь к тому, что он будет руководителем «Торпедо».

Елена Григорьевская