Капелло оценил шансы Семака добиться успеха в Европе

Бывший наставник сборной России Фабио Капелло заявил, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак мог бы добиться успеха в Европе.

«Мог бы Семак возглавить «Ювентус» в будущем? Почему нет? Я думаю, Сергей смог бы добиться большого успеха в европейском гранде», — приводит слова Капелло «РБ Спорт».

Российский специалист занимает пост главного тренера «Зенита» с 2018 года. Последние четыре сезона санкт-петербургский клуб становился чемпионом России. На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков после пяти туров. В следующем матче «сине-бело-голубые» встретятся с «Торпедо».