Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ломберц — о переходе Дзюбы в «Адана Демирспор»: «Я уверен, что чемпионат России лучше турецкого»

 
20 Августа 2022 • 10:05 Комментировать
Зенит
...
Торпедо Москва
21.08 17:30

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился мнением о переходе экс-нападающего петербургского клуба Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор».

Бельгиец пожелал удачи российскому форварду в Турции, отметив, что ранее ничего не слышал про новую команду Дзюбы.

«Если он мог играть в России на высоком уровне, значит он может играть на таком же уровне в Турции. Я уверен, что чемпионат России лучше турецкого», — приводит слова Ломбертса ТАСС.

Ранее сообщалось, что Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор» по схеме «1+1».

В минувшем сезоне нападающий провёл за «Зенит» 39 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба Николас Ломбертс Адана Демирспор Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ТОРПЕДО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
20.08  13:00 Урал ... Пари НН
20.08  15:00 Химки ... Локомотив Москва
20.08  17:30 Динамо Москва ... Спартак Москва
20.08  20:00 Ростов ... Сочи 2.35 3.55 2.90
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Августа
10:12 · Россия. Премьер-лига
Уилкшир рассказал, чего ждёт от дерби «Динамо» - «Спартак»
10:05 · Россия. Премьер-лига
Ломберц — о переходе Дзюбы в «Адана Демирспор»: «Я уверен, что чемпионат России лучше турецкого»
09:58 · Россия. Премьер-лига
Экс-защитник «Марселя» может усилить «Спартак»
09:27 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Даво интересен российскому клубу, и речь идёт не про «Зенит» и «Динамо»
09:13 · Россия. Первая лига
Тарасов попросил Слуцкого вернуть его в «Рубин»
08:25 · Россия. Премьер-лига
Бубнов рассказал, кто победит в дерби «Динамо» - «Спартак»
08:15 · Россия. Премьер-лига
«Химки» готовы подписать полузащитника «Спартака»
07:35 · Россия. Премьер-лига
Мантуан рассказал, хочет ли остаться в «Зените» 1
03:57 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев удивлён первым местом «Спартака»
03:33 · Россия. Премьер-лига
Булыкин ставит на ничью
03:21 · Россия. Премьер-лига
«Будет результативно» - Титов поделился прогнозом на игру между «Спартаком» и «Динамо»
01:57 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Химки» могут навязать борьбу «Локомотиву», но это будет трудно» эксклюзив
00:42 · Россия. Первая лига
Экс-футболист «Зенита» усилил «Кубань»
19 Августа
23:36 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов поделился прогнозом на московское дерби
22:59 · Россия. Премьер-лига
Мостовой верит, что в шестом туре РПЛ «Локомотив» обыграет «Химки»
Все новости
Рекомендуем