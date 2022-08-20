Ломберц — о переходе Дзюбы в «Адана Демирспор»: «Я уверен, что чемпионат России лучше турецкого»

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился мнением о переходе экс-нападающего петербургского клуба Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор».

Бельгиец пожелал удачи российскому форварду в Турции, отметив, что ранее ничего не слышал про новую команду Дзюбы.

«Если он мог играть в России на высоком уровне, значит он может играть на таком же уровне в Турции. Я уверен, что чемпионат России лучше турецкого», — приводит слова Ломбертса ТАСС.

Ранее сообщалось, что Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор» по схеме «1+1».

В минувшем сезоне нападающий провёл за «Зенит» 39 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.