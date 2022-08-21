«Зенит» смог забить «Торпедо» лишь на 85-й минуте

В шестом туре Премьер-лиги «Зенит» принимает «Торпедо». «Автозаводцы», на удивление, не позволяли сопернику открыть счёт вплоть до 85-й минуты. Лишь в самой концовке чемпионы смогли дожать дерзкого новичка, и Иван Сергеев вскрыл оборону своей бывшей команды, замкнув прострел с правого края поля от Вендела. Счёт стал 1:0. Тут же Малком удвоил результат.

Если встреча завершится именно так, «Зенит» окажется единоличным лидером с 13 очками в активе. Москвичи могут остаться на самом дне таблицы с одним пунктом.

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