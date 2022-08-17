Представители «Зенита» не желают больше видеть ведущего Коммент.Биги Алексея Хрущёва на своём стадиона из-за инцидента с защитником команды Родригао.

Когда в микст-зоне после матча с ЦСКА появился Родригао, Хрущев начал в шутку петь «Samba De Janeiro». Пресс-служба «сине-бело-голубых» заявила, что футболист был в шоке от увиденного, сообщает телеграм-канал «Первый Спорт».

«На наши матчи не аккредитовывайтесь. Больше мы вас на арене не ждем», — сказал один из представителей санкт-петербургского клуба Хрущёву.

Напомним, ранее пресс-служба «Факела» заблокировала Хрущёву вход на свою арену из-за интервью, которое не было согласовано. Позже воронежский клуб передумал и снял свой бан.