Мишин: «Не хочу, чтобы «Зенит» унижал «Торпедо»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию и болельщик «Зенита» Алексей Мишин поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ, в котором «сине-бело-голубые» примут на своём поле одного из главных аутсайдеров российского чемпионата московское «Торпедо».

Мишин заявил, что не жаждет увидеть разгром в предстоящей встрече.

«Жажда разгрома — это извращённое восприятие. Я был бы не против увидеть красивый футбол и победу «Зенита» в игре с «автозаводцами». Не хочу, чтобы петербуржцы унижали «Торпедо», — цитирует Мишина «РБ Спорт».

Напомним, после пяти туров текущего розыгрыша РПЛ «Зенит» идёт на втором месте в турнирной таблице, имея в своём активе 11 набранных очков. «Торпедо» же располагается на 15-й строчке с одним баллом в своей копилке.

Матч «Зенит» — «Торпедо» состоится 21 августа и начнётся в 17:30 по московскому времени.