В РПЛ сменился лидер

По итогам шестого тура в Российской премьер-лиге произошла смена лидера. «Спартак» в субботу проиграл «Динамо» (0:1) и покинул вершину турнирной таблицы. Туда удалось забраться «Зениту», обыгравшему «Торпедо» (2:0).

«Зенит» в шести прошедших турах набрал 14 очков. Питерцы на один зачётный балл опережают московские ЦСКА и «Спартак», у которых по 13 зачётных баллов в карманах. Топ-5 замыкают «Динамо» и «Ростов», раздобывшие по 12 очков.

Отметим, что в РПЛ осталось три команды, которые в этом сезоне ещё не проигрывали. Это «Зенит», «Динамо» и «Ростов».

Стоит сказать, что «Зенит» выиграл четыре последних чемпионата России.