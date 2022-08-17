Кержаков ответил на слухи о возможном назначении в «Торпедо»

Бывший тренер «Пари НН» Александр Кержаков прокомментировал слухи о своём возможном назначении в «Торпедо» Москва. Напомним, что «автозаводцы» в данный момент идут на предпоследнем месте в Российской премьер-лиге с одним очком в активе.

«Считаю не совсем корректно отвечать на этот вопрос. У «Торпедо» сейчас есть свой главный тренер», – сказал Кержаков в беседе с «Матч ТВ».

Нынешний наставник «Торпедо» Александр Бородюк в скором времени может покинуть команду из-за неудовлетворительных результатов.

Напомним, что в прошлом сезоне Кержаков помог «Пари НН» финишировать на 11 месте в РПЛ и сохранить прописку в элите.