«Зенит» заинтересовался 18-летним игроком израильского «Маккаби»

18-летний полузащитник израильского «Маккаби» из Тель-Авива Оскар Глух может продолжить свою спортивную карьеру в питерском «Зените». Новость об этом сообщил накануне Sport5.

Как отмечает источник, санкт-петербургский клуб сделал официальное предложение по игроку. Информатор заявляет, что «сине-бело-голубые» предложили за футболиста четыре миллиона евро. Решение «Маккаби» по трансферу футболиста пока не принято.

После пяти туров чемпионата России «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице, имея в активе 11 баллов и уступая лидеру в лице столичного «Спартака» два очка.