Семак: «Сергеев вышел и забил, значит, всё делаем правильно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Торпедо» (2:0).

- Почему именно Мантуана вы решили снять в перерыве и поменять на Бакаева?

- Во-первых, он много пропустил. В прошлой игре он вышел и кусочек времени сыграл, в этой - он чуть больше сыграл. Он месяц пропустил, и физически ему будет сложно. Плюс какие-то требования по позиции. У нас есть игроки, которые могут освежить, добавить немножко, кто может забить. Поэтому по многим критериям решили, что на сегодняшний день Густаво 45 минут - достаточно.

- Много игроков, которые могут забить. Но, несмотря на то, что счет был 0:0, все равно вы убрали Кассьерру и выпустили Сергеева. Вы ни при каких обстоятельствах не видите их вместе на футбольном поле?

- Нет, вижу, и такая идея была перед игрой - попробовать. Но сегодня Андрей Мостовой и Малком действовали очень активно и хорошо. Убирать кого-то из игроков, которые смотрятся хорошо - наверное, не совсем правильно. Что касается Матео, он смотрелся очень полезно, но, к сожалению, не забил те моменты, которые есть. Так бывает, что все хорошо, и моменты есть у него, и хорошо работает на команду, и хорош в подыгрыше, но вот не идет пока, что касается забитых мячей. Ваня вышел и забил, значит, все делаем правильно.

- Очень много было у «Зенита» стандартов сегодня и штрафных с опасных точек. При этом ни один из них не получился. В чем здесь проблема?

- Что касается удар со штрафных, здесь исключительно качество. Что касается розыгрышей, конечно, не всегда выбирали правильное решение, что нужно и когда нужно разыграть. А по штрафным, конечно, у нас не так все хорошо, как бы хотелось. Что касается прямых ударов со штрафных, тренируем, работаем. Этот компонент иногда идет, иногда нет. Будем надеяться, что в следующих матчах будет лучше получаться.