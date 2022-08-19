Сергеев: «Сказал Самсонову: «Не расстраивайся, голы и победы придут, но не в матче с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал о беседе со своим бывшим партнёром по московскому «Торпедо» Артёмом Самсоновым. Напомним, что сам Сергеев ранее выступал за «автозаводцев» с 2018 по 2020 год.

«Мы с ним до сих пор хорошо общаемся. Я ему говорю: «Не расстраивайся, голы и победы придут, но не в ближайшем матче с «Зенитом», – цитирует Сергеева официальный сайт «сине-бело-голубых».

Напомним, что матч между «Зенитом» и «Торпедо» состоится 21 июля в Санкт-Петербурге в 17:30 по местному времени. «Сине-бело-голубые» в данный момент идут на втором месте в турнирной таблице РПЛ, а «автозаводцы» – на предпоследнем.