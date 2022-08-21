Кожемякин оспаривает второй гол «Зенита»

Московское «Торпедо» в рамках шестого тура российского чемпионата Премьер-лиги отправилось в Санкт-Петербург, держать экзамен перед чемпионом России. Почти весь матч автозаводцы успешно отбивались от наскоков «Зенита», но в итоге пропустили два мяча и проиграли.

В эпизоде со вторым голом ошибся защитник московского клуба Олег Кожемякин, однако он считает, что против него были нарушены правила, но арбитр проигнорировал это.

- Я могу вам показать, что у меня на задней поверхности синяк и воспаление. То есть я получил удар в бедро, я же не просто так упал. Я не видел, кто это был сзади, но получил удар. На мой взгляд, судья должен был разобраться в этом эпизоде, - цитирует игрока «Спорт день за днем».

В седьмом туре чемпионата РПЛ «Торпедо» примет дома «Краснодар».