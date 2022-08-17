Легенда «Торпедо»: «Бородюку следует дать время»

Бывший легендарный нападающий московского «Торпедо» Сергей Петренко, после завершения игровой карьеры несколько раз тренировавший клуб, высказался по поводу его не самых лучших результатов в первых пяти турах начавшегося сезона в российской Премьер-лиге.

Петренко считает, что вины тренера в слабых результатах автозаводцев нет.

- Результаты «Торпедо«, к сожалению, оставляют желать лучшего. В данном случае всегда меняют тренера. Но Бородюку можно было дать время. С таким составом очень сложно конкурировать в Премьер-лиге, - цитирует Петренко РБ Спорт.

В следующем, шестом туре российской Премьер-лиги «Торпедо» сыграет в гостях с «Зенитом».