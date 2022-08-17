Игрокам «Торпедо» объявили об уходе Бородюка

Футболисты московского «Торпедо» сегодня на тренировке узнали об уходе главного тренера Александра Бородюка. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, команду также покинет спортивный директор Максим Ляпин. Причиной таких кардинальных изменений является неудачный старт московского клуба в новом сезоне Российской премьер-лиги.

После 5 туров «автозаводцы» идут на предпоследнем месте в турнирной таблице с одним очком в активе. Ниже располагается только «Урал», у которого хуже разница забитых и пропущенных.

Ранее бывший тренер «Пари НН» Александр Кержаков не стал отрицать, что скоро может оказаться в «Торпедо».