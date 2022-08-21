Караваев сыграет впервые с марта: состав «Зенита» на матч с «Торпедо»

В рамках шестого тура Российской премьер-лиги «Зенит» будет играть против «Торпедо». Наставник питерской команды Сергей Семак принял решение выпустить на поле с первых минут следующих футболистов:

Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Мостовой, Барриос, Вендел, Мантуан, Малком, Кассьерра.

Отметим, что Вячеслав Караваев не играл с марта из-за травмы.

Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 17:30. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В случае победы в этом матче «Зенит» вырвется на вершину турнирной таблицы чемпионата России.