Геркус: «Будем играть лучше»

Московское «Торпедо» в рамках шестого тура российского чемпионата Премьер-лиги отправилось в Санкт-Петербург, держать экзамен перед чемпионом России. Почти весь матч автозаводцы успешно отбивались от наскоков «Зенита», но в итоге пропустили два мяча и проиграли.

Исполняющий обязанности президента клуба Илья Геркус поделился своим видением произошедшего. Он пообещал, что команда прибавит в результатах.

- Я считаю, что вполне достойно сыграли. Самоотдача, дисциплина, концентрация были на уровне. В готовности и тактике будем прибавлять. Будем много трудиться, будем играть лучше, - цитирует Геркуса его телеграм-канал.

В седьмом туре чемпионата РПЛ «Торпедо» примет дома «Краснодар».