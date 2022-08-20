Бубнов назвал точный счёт матча «Зенит» - «Торпедо»

В рамках шестого тура чемпионата России петербургский «Зенит» на своем домашнем стадионе примет московское «Торпедо». Своим мнением по этому поединку поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«4:0. Единственная интрига матча - сколько забьёт «Зенит». «Торпедо» неконкурентоспособно», - передает слова аналитика Sportbox.

Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало запланировано в 15:30 по московскому времени.

Перед этим поединком «сине-бело-голубые» занимают второе место в турнирной таблице, а «автозаводцы» располагаются на предпоследнем месте.