Мантуан: Больше всего общаюсь с Бакаевым, Мостовым и Тимощуком

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан поделился информацией о том, с кем из российских игроков он общается больше всего.

Мантуан сказал Esportes Yahoo, что чаще всего общается с Зелимханом Бакаевым, Андреем Мостовым, а также с тренером Анатолием Тимощуков, который активно принимает участие в тренировочном процессе. Игрок отметил, что у него со всеми в команде хорошие отношения, общение происходит так, как позволяет языковой барьер.

Бразилец перешел в «Зенит» из «Коринтианса» текущим летом на правах аренды. В договор включена опция о возможном полноценном трансфере футболиста после окончания арендного соглашения.