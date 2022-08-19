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Мантуан: Больше всего общаюсь с Бакаевым, Мостовым и Тимощуком

 
19 Августа 2022 • 19:55 Комментировать
Зенит
...
Торпедо Москва
21.08 17:30

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан поделился информацией о том, с кем из российских игроков он общается больше всего.

Мантуан сказал Esportes Yahoo, что чаще всего общается с Зелимханом Бакаевым, Андреем Мостовым, а также с тренером Анатолием Тимощуков, который активно принимает участие в тренировочном процессе. Игрок отметил, что у него со всеми в команде хорошие отношения, общение происходит так, как позволяет языковой барьер.

Бразилец перешел в «Зенит» из «Коринтианса» текущим летом на правах аренды. В договор включена опция о возможном полноценном трансфере футболиста после окончания арендного соглашения.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Анатолий Тимощук Зелимхан Бакаев Андрей Мостовой Густаво Мантуан
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