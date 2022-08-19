Артист Селин: «Жалею Дзюбу как затравленного человека»

Заслуженный артист России и болельщик «Зенита» Сергей Селин поделился мнением об экс-форварде петербургского клуба Артёме Дзюбе, ранее подписавшего контракт с турецким «Адана Демирспор».

Селин признался, что ему жалко российского нападающего, которого в последнее время слишком часто гнобили. А также выразил мнение, что ещё год-два Дзюба мог бы приносить пользу «Зениту», куда, по мнению артиста, футболист уже не вернётся.

«Последний год появлялись нехорошие статьи, о нём плохо отзывались. У нас же от любви до ненависти один шаг. Моментально же забываются заслуги Дзюбы перед «Зенитом», перед страной, в конце концов», — цитирует Селина «РБ Спорт».

В минувшем сезоне нападающий провёл за «Зенит» 39 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.