Савичев: «За ребят не стыдно, ребята молодцы»

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Зенитом» (0:2).

- «Зенит» - это команда уровня европейского, наверное, сильнейшая команда на сегодняшний день. За ребят не стыдно, ребята молодцы, тренерский штаб сработал. На сегодняшний день, наверное, все-таки, надо реально смотреть на вещи. «Зенит» - команда не нашего уровня. Мы можем дать бой с полной самоотдачей. С другими командами будем играть иначе, более агрессивно в атаке. Здесь чуть-чуть план не сработал.

- Пытались тем не менее освежить линию атаки, выпустили свежего футболиста в нападение. Насколько вы довольны этими 45 минутами Калмыкова? Он почти не касался мяча.

- Еще раз говорю, все парни молодцы, чуть-чуть не доработали.

- Очень много у «Зенита» было штрафных, угловых, очень много «Торпедо» нарушало правила у своей штрафной. В чем здесь дело?

- Во-первых, накопление усталости, немного потеря концентрации. Наверное, только в этом причина. Но будем смотреть, будем разбирать, двигаться вперед.