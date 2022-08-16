Восходящая звезда Европы: Кто такой Оскар Глух, которого хочет «Зенит»

В понедельник появилась информация, что «Зенит» хочет подписать Оскара Глуха из «Маккаби». Сетевое издание«Евро-Футбол.Ру» рассказывает, кто это, и надеется, что трансфер состоится.

Летний перерыв селекционеры «Зенита» явно провели не зря, раз нацелились на Оскара Глуха. Многие могли пропустить эту новость, а вот и напрасно. Если этот трансфер состоится, то Российская премьер-лига, которая в последнее время только теряет классных игроков, получит, не побоюсь этого словосочетания, восходящую звезду Европы. Оскар Глух – это футболист, чьё имя через пару лет будут знать все, если израильтянин реализует свой талант. Это важное допущение, но потенциал у парня огромный.

Летом в этом могли убедиться многие. Во время чемпионата Европы в возрасте до 19 лет сборная Израиля не только впервые вышла из группы, но и добралась до решающего матча, где лишь в овертайме проиграла англичанам. При этом израильтяне в полуфинале прошли главного фаворита Францию. Глух сыграл во всех 5 матчах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Он отметился ассистом в полуфинале и точным ударом в финале.

Центральный полузащитник был мозгом той сборной Израиля, и вся игра строилась через него. Будь он англичанином, то этим летом за него заплатили бы 18 миллионов евро. Именно такую сумму «Челси» отдал «Астон Вилле» за Карни Чуквуэмеку, который также блеснул на юношеском континентальном турнире. Однако Глух выступает на родине, так что за него столько платить «Зениту» не придётся.

В прошлом сезоне Глух дебютировал за «Маккаби», провёл 8 игр в чемпионате Израиля и забил 2 гола. Этим летом полузащитник дебютировал в еврокубках, но пока в матчах Лиги Европы выходит лишь на замену, однако в клубе на него рассчитывают и верят. Команда из Тель-Авива давно уже отбивает попытки увести Глуха. Когда ему было 14, его звали одноклубники из Хайфы, потом он едва не оказался в киевском «Динамо». Однако «Маккаби» всеми силами удерживал свою звёздочку.

Из сильных сторон игрока можно отметить понимание футбола. Глух всё время открывается и ищет варианты для развития атаки. Хотя он умеет находиться среди партнёров, хавбек обладает хорошо поставленным ударом, причём с обеих ног. Добавим к этому дриблинг и на выходе получим представление, почему потенциал Глуха высоко оценивается. Конечно, он пока юноша и не готов играть все 90 минут в высоком темпе, но это легко набрать с возрастом и тренировками. Тем более что с дисциплиной и работоспособностью у него всё в порядке.

Кстати, у Глуха российские корни: его отец Максим иммигрировал в Израиль из России. Это даёт право футболисту выступать за сборную нашей страны, хотя в текущих реалиях не очень понятно, как можно убедить хавбека сменить футбольное гражданство.

В целом это всё звучит как сказка для «Зенита», и, скорее всего, она останется несбыточной. Во-первых, сообщается, что питерцы предложили 4 миллиона за Глуха, а, по данным прессы, «Маккаби» ждёт предложения в размере не менее 8 миллионов. Во-вторых, карьеру Глуха ведёт его отец, и тот отдаёт предпочтение чемпионату из Западной Европы, а Россию не рассматривает. Кстати, сообщалось, что израильтянином интересуются «Марсель» и ряд голландских клубов.

Если всё же Глух переедет в Россию, то за ним надо будет пристально следить, а если не переедет, то всё равно фамилию стоит запомнить.

Роман Андреев