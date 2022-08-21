​«Торпедо» ни разу не пробило в створ ворот «Зенита» - статистика

«Торпедо» в гостевом матче шестого тура чемпионата России против «Зенита» сделало ставку на «автобус». Московская команда долго держалась на «Газпром Арене», но в концовке пропустила дважды и проиграла со счётом 0:2.

Статистика наглядно демонстрирует то, что происходило на поле в Санкт-Петербурге. Приведём некоторые показатели ниже:

Удары: 29-1.

Удары в створ: 12-0.

Угловые: 10-0.

Владение мячом: 72% - 28%.

Напомним, что за счёт набора трёх очков в этом матче «Зенит» забрался на вершину турнирной таблицы чемпионата России. В шести прошедших турах команда Сергея Семака набрала 14 очков.