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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игнатьев озабочен переменами в «Торпедо»

 
19 Августа 2022 • 19:12 Комментировать
Зенит
...
Торпедо Москва
21.08 17:30

Бывший наставник московского «Торпедо», а также сборной России, Борис Игнатьев, озабочен переменами в клубе. После пяти туров стартовавшего чемпионата российской Премьер-лиги московский клуб решил расстаться с главным тренером Александром Бородюком, вместо которого был назначен Николай Савичев. Игнатев считает эти решения поспешными и необдуманными.

- Перемены в «Торпедо» в последние дни мне непонятны, начиная от отставки Бородюка, которого решили убрать после пяти туров. Уверен, что Бородюку нужно было дать больше времени. Кадровые решения можно принимать хотя бы по итогам первого круга. На мой взгляд, происходящее сейчас неправильно и непрофессионально, - цитирует Игнатьева телеканал Матч ТВ.

В шестом туре «Торпедо» предстоит непростой экзамен - выездной матч против чемпионского «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Борис Игнатьев
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ЗЕНИТ ТОРПЕДО МОСКВА
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