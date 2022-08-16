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«Зенит» сделал предложение по трансферу защитника «Фенербахче»

 
16 Августа 2022 • 12:57 Комментировать
Зенит
...
Торпедо Москва
21.08 17:30
Петербургский «Зенит» вновь пытается приобрести защитника «Фенербахче» Аттилу Салаи. Журналист Вальтер в социальных сетях поделился инсайдом, согласно которому «сине-бело-голубые» предложили за футболиста сборной Венгрии 17 миллионов евро.

Несколько недель назад генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал ложными слухи о переезде Салаи в Санкт-Петербург. В свою очередь, агент футболиста Даниэль Кастнер не стал отрицать возможный переход.

Салаи также интересен лондонскому «Вест Хэму», но для «молотобойцев» венгр является альтернативным вариантом в случае неудачи с трансфером Тило Керера из «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фенербахче Трансферы футбола - лето 2022 Аттила Салаи
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ЗЕНИТ ТОРПЕДО МОСКВА
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