«Зенит» сделал предложение по трансферу защитника «Фенербахче»

Петербургский «Зенит» вновь пытается приобрести защитника «Фенербахче» Аттилу Салаи. Журналист Вальтер в социальных сетях поделился инсайдом, согласно которому «сине-бело-голубые» предложили за футболиста сборной Венгрии 17 миллионов евро.

Несколько недель назад генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал ложными слухи о переезде Салаи в Санкт-Петербург. В свою очередь, агент футболиста Даниэль Кастнер не стал отрицать возможный переход.

Салаи также интересен лондонскому «Вест Хэму», но для «молотобойцев» венгр является альтернативным вариантом в случае неудачи с трансфером Тило Керера из «ПСЖ».