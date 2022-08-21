Быстров заявил, что для «Торпедо» нужно поменять регламент

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров высказался об игре «Торпедо» в матче шестого тура РПЛ против санкт-петербургского клуба.

«Надо поменять регламент. Если «Торпедо» добегает до центральной линии, надо считать за голы. Это не футбол», — заявил Быстров в эфире телеканала «Матч ТВ».

Экс-игрок считает, что «Зенит» мог играть в десять нападающих, потому что футболисты «Торпедо» не могли перейти центр поля.

«Сине-бело-голубые» одержали победу над «Торпедо» в матче шестого тура Российской премьер-лиги со счетом 2:0. Этот результат позволил «Зениту» обойти «Спартак» в турнирной таблице и выйти на чистое первое место.