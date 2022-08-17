Юран: «Я возглавлю «Торпедо»? Пока не могу прокомментировать»

Бывший наставник «Химок» Сергей Юран ответил на вопрос о возможном назначении на пост главного тренера «Торпедо».

«Я возглавлю «Торпедо»? Пока не могу прокомментировать», — цитирует слова Юрана «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Александр Бородюк покинет пост наставника «Торпедо». В числе кандидатов на должность рулевого московского клуба называются Сергей Юран, Александр Кержаков и Игорь Черевченко.

«Торпедо» занимают предпоследнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав один зачетный балл после пяти туров. В следующей встрече «автозаводцы» сыграют с «Зенитом».