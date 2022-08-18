Эксперт по турецкому футболу считает, что Дзюба должен заменить Балотелли

Футбольный комментатор Эльвин Керимов, который является экспертом по турецкому футболу, высказался о возможном переходе бывшего нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор».

Напомним, ранее спортивный директор турецкого клуба Гекхан Гектюрк подтвердил интерес к российскому форварду.

По мнению Керимова, Дзюба должен будет заменить итальянского форварда Марио Балотелли, который в скором времени покинет турецкую команду.

«Адана Демирспор» — клуб с серьёзным бюджетом, амбициозным президентом, а также весьма неплохим составом.

В целом я не удивлён, что Артём выбрал чемпионат Турции. Турки всегда подписывают возрастных футболистов. Дзюбу в этой стране прекрасно знают», — приводит слова Керимова «Спорт-Экспресс».

Напомним, 33-летний Дзюба объявил о своём уходе из «Зенита» в конце мая нынешнего года. В общей сложности за семь лет форвард провёл в составе петербургской команды 249 матчей, забив 108 голов и отдав 70 результативных передач.