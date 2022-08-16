​«Зенит» проведёт тренировку в центре Санкт-Петербурга

В телеграм-канале «Зенита» было опубликовано видеообращение голкипера команды Михаила Кержакова.

«У меня есть для вас секретный инсайд. У нас состоится открытая тренировка в центре города. Встречаемся в 15:00 у Медного всадника», - сказал Кержаков на видео, не раскрыв каких-либо подробностей.

После пяти сыгранных туров чемпионата России «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице. Команда Сергея Семака имеет 11 зачётных баллов в своём активе.

Следующий матч РПЛ «Зенит» проведёт в воскресенье, 21 августа. «Сине-бело-голубые» будут играть против «Торпедо» на своём поле.