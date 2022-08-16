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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Зенит» проведёт тренировку в центре Санкт-Петербурга

 
16 Августа 2022 • 14:27 Комментировать
Зенит
...
Торпедо Москва
21.08 17:30

В телеграм-канале «Зенита» было опубликовано видеообращение голкипера команды Михаила Кержакова.

«У меня есть для вас секретный инсайд. У нас состоится открытая тренировка в центре города. Встречаемся в 15:00 у Медного всадника», - сказал Кержаков на видео, не раскрыв каких-либо подробностей.

После пяти сыгранных туров чемпионата России «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице. Команда Сергея Семака имеет 11 зачётных баллов в своём активе.

Следующий матч РПЛ «Зенит» проведёт в воскресенье, 21 августа. «Сине-бело-голубые» будут играть против «Торпедо» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Михаил Кержаков
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ЗЕНИТ ТОРПЕДО МОСКВА
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