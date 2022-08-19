Мантуан: РПЛ — это чемпионат с высокой интенсивностью

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан поделился мнением об уровне чемпионата России.

Мантуан сказал Esportes Yahoo о том, что РПЛ является чемпионатом, который требует хорошей физической готовности. «Зенит» превосходит по уровню остальные команды, потому что здесь собраны очень техничные футболисты, но каждая игра сложная, необходимо сохранять концентрацию для достижения побед.

Напомним, 21-летний бразилец перебрался в «Зенит» из «Коринтианса» на правах аренды с правом выкупа. Он дебютировал за «сине-бело-голубых» в матче пятого тура РПЛ против ЦСКА (2:1), в котором забил победный мяч, проведя на поле 14 минут.