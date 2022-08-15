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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Маслов прокомментировал информацию о возможном уходе из «Торпедо»

 
15 Августа 2022 • 18:13 Комментировать
Зенит
...
Торпедо Москва
21.08 17:30

Президент «Торпедо» Денис Маслов отреагировал на информацию о возможном назначении Ильи Геркуса на его пост.

«Илья Геркус станет новым президентом «Торпедо»? На данную секунду я подписываю документы, как президент «Торпедо». Ничего о назначении Геркуса я не слышал!» — заявил Маслов «Спорт-Экспрессу».

Ранее сообщалось, что Маслов в ближайшее время покинет свой пост. Вместе с ним свою должность оставит спортивный директор команды Максим Ляпин. Отметим, что на данный момент Геркус занимает пост коммерческого директора «Торпедо».

Московский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав одно очко в пяти матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Денис Маслов Илья Геркус Максим Ляпин
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