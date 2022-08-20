Султонов — о матче с «Зенитом»: «Постараемся сделать всё, чтобы отобрать у них очки»

Полузащитник «Торпедо» Мухаммад Султонов поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ, в котором московская команда сыграет в гостях против действующего чемпиона страны «Зенита».

Футболист заявил, что торпедовцы в течение последней недели разбирали игру петербуржцев, поэтому готовы дать бой фавориту.

«Отступать нам уже некуда. Надо выходить и грызть землю. На этом недельном цикле нам рассказали, как играть против «Зенита». Постараемся всё сделать, чтобы отобрать у них очки», — цитирует Султонова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после пяти туров текущего розыгрыша РПЛ «Торпедо» занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в своём активе одно набранное очко.

Матч «Зенит» — «Торпедо» состоится 21 августа и начнётся в 17:30 по московскому времени.