В четверг днём «Торпедо» объявило о перемене на тренерском мостике команды. Александр Бородюк уступил место Николаю Ковардаеву, ранее работавшему со второй командой «Торпедо».

В вечернем официальном заявлении «Торпедо» говорится о том, что Ковардаев назначен рулевым команды до зимнего перерыва. Дальше, вероятно, судьба тренера будет зависеть от результатов.

После пяти сыгранных туров Российской премьер-лиги «Торпедо» имеет в своём кармане только один зачётный балл. Как следствие, команда располагается на предпоследней строчке в таблице.

Николай Ковардаев уже провёл первую тренировку с «Торпедо». Команда готовится к гостевому матчу чемпионата против «Зенита», который пройдёт 21 августа.