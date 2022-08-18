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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Ковардаев назначен главным тренером «Торпедо» до зимы официально

 
18 Августа 2022 • 19:21 Комментировать
Зенит
...
Торпедо Москва
21.08 17:30

В четверг днём «Торпедо» объявило о перемене на тренерском мостике команды. Александр Бородюк уступил место Николаю Ковардаеву, ранее работавшему со второй командой «Торпедо».

В вечернем официальном заявлении «Торпедо» говорится о том, что Ковардаев назначен рулевым команды до зимнего перерыва. Дальше, вероятно, судьба тренера будет зависеть от результатов.

После пяти сыгранных туров Российской премьер-лиги «Торпедо» имеет в своём кармане только один зачётный балл. Как следствие, команда располагается на предпоследней строчке в таблице.

Николай Ковардаев уже провёл первую тренировку с «Торпедо». Команда готовится к гостевому матчу чемпионата против «Зенита», который пройдёт 21 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Николай Ковардаев
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ЗЕНИТ ТОРПЕДО МОСКВА
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