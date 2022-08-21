​Известна причина отсутствия Одоевского в заявке «Зенита»

В воскресенье «Зенит» проведёт домашний матч РПЛ против «Торпедо» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги. В заявке питерской команды на игру не оказалось голкипера Даниила Одоевского. Как сообщает «Спорт-Экспресс», футболист получил травму на одном из последних тренировочных занятий.

Напомним, что в прошлой игре против ЦСКА Даниил Одоевский не играл по причине дисквалификации.

Следить за матчем чемпионата России между «Зенитом» и «Торпедо» можно в текстовой трансляции на LiveResult. Если команда Сергея Семака победит, то она станет единоличным лидером чемпионата России.