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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Известна причина отсутствия Одоевского в заявке «Зенита»

21 Августа 2022 • 17:11 Комментировать
Зенит
0:0
Торпедо Москва
2-й тайм
 

В воскресенье «Зенит» проведёт домашний матч РПЛ против «Торпедо» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги. В заявке питерской команды на игру не оказалось голкипера Даниила Одоевского. Как сообщает «Спорт-Экспресс», футболист получил травму на одном из последних тренировочных занятий.

Напомним, что в прошлой игре против ЦСКА Даниил Одоевский не играл по причине дисквалификации.

Следить за матчем чемпионата России между «Зенитом» и «Торпедо» можно в текстовой трансляции на LiveResult. Если команда Сергея Семака победит, то она станет единоличным лидером чемпионата России.

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Зенит Даниил Одоевский
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ЗЕНИТ ТОРПЕДО МОСКВА
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