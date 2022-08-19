Игнатьев — о назначении Савичева в «Торпедо»: «Это далеко не худший вариант»

Бывший наставник «Торпедо» Борис Игнатьев прокомментировал назначение Николая Савичева на пост главного тренера московского клуба.

«Савичев — далеко не худший вариант. Он торпедовский человек, который прошел все этажи тренерского искусства. Его назначение — правильное решение для «Торпедо», — приводит слова Игнатьева «Спорт-Экспресс».

Эксперт заявил, что Савичев имеет хорошую связь с поклонниками команды, он знает возможности игроков, ему не придется долго привыкать.

19 августа «Торпедо» объявило о назначении Савичева на пост главного тренера команды, ранее он занимал должность руководителя программы по развитию молодежного футбола.