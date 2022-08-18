Колыванов — об отставке Бородюка из «Торпедо»: «К сожалению, всё к этому шло»

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов прокомментировал отставку рулевого «Торпедо» Александра Бородюка.

«К сожалению, все к этому шло. Чтобы что-то получалось, «Торпедо» надо было покупать футболистов», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

Тренер рассказал, что на сборах «Текстильщик» играл товарищеский матч с «Торпедо», и даже их скромный клуб ничем не уступил московской команде, а для игры в Российской премьер-лиге необходимо иметь качественных футболистов. Сложилось такое впечатление, что Бородюка сплавили, а когда придет другой наставник, то сразу пойдет усиление состава, добавил Колыванов.