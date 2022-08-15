Геркус сменит Маслова на посту президента «Торпедо»

Президент «Торпедо» Денис Малов покинет свой пост в ближайшее время.

По сведениям «Чемпионата», Маслов покинет занимаемую должность, при этом вместе с ним «Торпедо» может покинуть и спортивный директор Максим Ляпин. Источник сообщает, что место Маслова займет бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус, который ныне занимает должность коммерческого директора «автозаводцев».

Отмечается, что решение по главному тренеру команды Александру Бородюку будет принимать новое руководство.

«Торпедо» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав всего одно очко после пяти туров.