«Торпедо» официально объявил о назначении Николая Ковардаева на должность главного тренера. Напомним, что «автозаводцы» лишь сегодня утром расстались с Александром Бородюком, который возглавлял команду с 2021 года.

Ковардаев с февраля 2022 года работал с «Торпедо-2». Руководство клуба решило дать наставнику шанс в первой команде. Напомним, что московский клуб после первых 5 туров РПЛ идёт на предпоследнем месте с одним очком в активе.

Таким образом, назначение Александра Кержакова в «Торпедо» пока откладывается. Новый наставник клуба Ковардаев ранее возглавлял молодёжные команды московского «Динамо», донецкого «Металлурга» и подмосковных «Химок».

Дебют Николая во главе «Торпедо» состоится в эти выходные в выездном матче против чемпиона страны в лице «Зенита».