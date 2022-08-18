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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ковардаев заменит Бородюка в «Торпедо» официально

 
18 Августа 2022 • 12:53 Комментировать
Зенит
...
Торпедо Москва
21.08 17:30

«Торпедо» официально объявил о назначении Николая Ковардаева на должность главного тренера. Напомним, что «автозаводцы» лишь сегодня утром расстались с Александром Бородюком, который возглавлял команду с 2021 года.

Ковардаев с февраля 2022 года работал с «Торпедо-2». Руководство клуба решило дать наставнику шанс в первой команде. Напомним, что московский клуб после первых 5 туров РПЛ идёт на предпоследнем месте с одним очком в активе.

Таким образом, назначение Александра Кержакова в «Торпедо» пока откладывается. Новый наставник клуба Ковардаев ранее возглавлял молодёжные команды московского «Динамо», донецкого «Металлурга» и подмосковных «Химок».

Дебют Николая во главе «Торпедо» состоится в эти выходные в выездном матче против чемпиона страны в лице «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Александр Бородюк Николай Ковардаев
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ЗЕНИТ ТОРПЕДО МОСКВА
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