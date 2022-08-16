Агент: «Чистяков будет ждать шанса в «Зените»

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, заявил, что 28-летний футболист не намерен покидать петербургский клуб, несмотря на нехватку игровой практики.

«У Дмитрия мало игровой практики, потому что он ангиной заболел, долго не тренировался. А потом, когда начал заниматься, команда уже «Крылья», «Локомотив» обыграла. Ни о какой аренде не идёт речь, он будет доказывать и ждать шанса», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Напомним, Чистяков перешёл в «Зенит» из «Ростова» летом прошлого года за 3,25 миллиона евро. Всего в составе «сине-бело-голубых» защитник провёл 54 матча, забив один гол и отдав три результативные передачи.

Действующий контракт Чистякова с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 4 миллиона евро.