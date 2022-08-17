Президент «Торпедо» прокомментировал новостью об уходе из клуба

Президент «Торпедо» Денис Маслов отреагировал на информацию о том, что покидает свой пост.

«Слухи, что мы уходим? Я бы не комментировал преждевременную информацию», — приводит слова Маслова «РБ Спорт».

Глава клубу отметил, что нужно ждать официальной информации, а не верить всему, что появляется в интернете.

Ранее сообщалось, что помимо Маслова, «Торпедо» могут покинуть главный тренер Александр Бородюк и спортивный директор клуба Максим Ляпин.

Московский клуб занимает предпоследнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав одно очко в пяти матчах.

В следующем туре «Торпедо» предстоит непростой выезд в Санкт-Петербург, где «автозаводцы» встретятся с «Зенитом».