Бородюк — об увольнении: «Сейчас только съездил за верёвкой, а скоро за маслом поеду»

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк прокомментировал слухи о своём увольнении из московского клуба.

«Сейчас только съездил за верёвкой, а скоро за маслом поеду (смеётся). Но стульчика не будет. Верёвка зачем нужна? За грибами с ней пойду. Но то, что мне сказали в клубе, я вам сейчас не скажу», — цитирует Бородюка «РБ Спорт».

Напомним, сегодня, 17 августа,«Спорт-Экспресс» сообщил, что «Торпедо» покинули Денис Маслов, Максим Ляпин и Александр Бородюк, который возглавляет московскую команду с марта прошлого года.

Следующий матч «Торпедо» проведёт 21 августа в гостях против «Зенита». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.