Караваев — о матче с «Торпедо»: Ощущения великолепные — наконец-то сыграл!

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился эмоциями от первого появления в этом сезоне РПЛ.

«Ощущения, конечно, великолепные — наконец-то сыграл! Долгое восстановление — это всегда неприятно, но я надеюсь, что все позади. Рад возвращению на поле», — цитирует слова Караваева официальный сайт санкт-петербургского клуба.

Напомним, что 27-летний защитник не играл с марта этого года из-за травмы бедра. Он вышел в основном составе и отыграл весь матч против «Торпедо» (2:0) в рамках шестого тура Российской премьер-лиги. Благодаря победе «сине-бело-голубые» возглавили турнирную таблицу, обогнав «Спартак» на один зачетный балл.