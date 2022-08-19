Сергеев: «В «Торпедо» у меня много друзей, мы встретимся с ними после матча»

Форвард «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал предстоящую игру шестого тура РПЛ против «Торпедо».

«Ха-ха, в «Торпедо» у меня много друзей. Мы встретимся с ними после матча, пообщаемся. Ну а на поле друзей нет, нам обязательно надо выиграть», — приводит слова Сергеева официальный сайт санкт-петербургского клуба.

Футболист отметил, что у «Торпедо» есть хорошие опытные игроки, на которых стоит обратить внимание, к ним относятся Игорь Смольников, Александр Рязанцев, Игорь Лебеденко и Артём Самсонов.

«Зенит» примет «Торпедо» на своем поле 21 августа, начало матча запланировано на 17:30 по московскому времени.