Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал результат матча шестого тура РПЛ между «автозаводцами» и «Зенитом» (2:0).

«Надо понять, что «Торпедо» находится на предпоследнем месте в турнирной таблице. Естественно, они играли от обороны. Что касается самой игры, конечно, «Зенит» играл с преимуществом, но игра «Торпедо» мне понравилась больше, чем в предыдущие матчи. «Зенит» просто вышел, как на прогулку, особенно в первом тайме… Посчитал, что одержат легкую победу, но «торпедовцы» дали бой. Игра была близка к матчу первого тура, когда «Зенит» сыграл в ничью с «Химками». Я считаю, что «Зенит» думал, что на «легком дамском» обыграть «Торпедо», но пришлось приложить максимум усилий», — сказал Тукманов сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» одержал победу над «Торпедо» в матче шестого тура Российской премьер-лиги со счетом 2:0. Московский клуб занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав одно.