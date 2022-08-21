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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тукманов — об игре с «Зенитом»: «Игра «Торпедо» мне понравилась больше, чем в предыдущие матчи» эксклюзив

 
21 Августа 2022 • 19:56 Комментировать (1)
Зенит
2:0
Торпедо Москва
окончен

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал результат матча шестого тура РПЛ между «автозаводцами» и «Зенитом» (2:0).

«Надо понять, что «Торпедо» находится на предпоследнем месте в турнирной таблице. Естественно, они играли от обороны. Что касается самой игры, конечно, «Зенит» играл с преимуществом, но игра «Торпедо» мне понравилась больше, чем в предыдущие матчи. «Зенит» просто вышел, как на прогулку, особенно в первом тайме… Посчитал, что одержат легкую победу, но «торпедовцы» дали бой. Игра была близка к матчу первого тура, когда «Зенит» сыграл в ничью с «Химками». Я считаю, что «Зенит» думал, что на «легком дамском» обыграть «Торпедо», но пришлось приложить максимум усилий», — сказал Тукманов сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» одержал победу над «Торпедо» в матче шестого тура Российской премьер-лиги со счетом 2:0. Московский клуб занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав одно.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Зенит Александр Тукманов
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Комментарии (1)
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wild cat
21 Августа 2022 в 20:01
как поварачивается язык называть это игрой...
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окончен ЦСКА Москва 4:2 Ахмат 1.80 3.60 4.70
окончен Зенит 2:0 Торпедо Москва
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