Канчельскис пожалел «Торпедо»

Московское «Торпедо» в рамках шестого тура российского чемпионата Премьер-лиги отправилось в Санкт-Петербург, держать экзамен перед чемпионом России. Почти весь матч автозаводцы успешно отбивались от наскоков «Зенита», но в итоге пропустили два мяча и проиграли. Бывший наставник клуба Андрей Канчельскис внимательно следил за событиями игры и пожалел автозаводцев, которым не хватило считанных минут, чтобы заработать очко.

- Всю игру обороняться тяжело, вскрывать защиту сложно. Когда соперник теряет концентрацию в конце, какая разница. Жалко «Торпедо», - цитирует Канчельскиса издание «Спорт-экспресс».

В седьмом туре чемпионата РПЛ «Торпедо» примет дома «Краснодар».